L’Europe creuse son sillon

Les deux textes « de la fourche à la fourchette » et biodiversité à l’horizon 2030 sont en phase de finalisation au sein de l’exécutif européen.

Selon le vice-président de la Commission européenne en charge du Green Deal, Frans Timmermans, les stratégies « de la fourche à la fourchette » et pour la biodiversité à l’horizon 2030 devraient être adoptées par la Commission le 20 mai.

La Pac passée à la loupe

Il a prévenu que cette stratégie devra être assortie d’outils et de financements : « Pour cela nous devons réfléchir à l’utilisation que nous faisons des fonds de la Pac qui doit être passée à la loupe ». L’exécutif européen publiera une analyse d’impact détaillant les mesures les plus efficaces. Pour Frans Timmermans, cela doit passer par la numérisation, les écorégimes du premier pilier introduits dans la future Pac, et des soutiens ciblés vers les petits producteurs.

Des recommandations aux États membres

La communication « Pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement » prévoit parmi ses 26 initiatives clefs pour la chaîne d’approvisionnement alimentaire d’adopter « des recommandations » à chaque État membre concernant les neuf objectifs spécifiques de la future Pac avant qu’ils ne soumettent leurs projets de plans stratégiques à la Commission européenne.

Le reste des initiatives à l’agenda n’a que peu évolué. Entre autres : révision des directives pesticides (en 2022), harmonisation de l’étiquetage nutritionnel obligatoire sur les emballages (en 2023). Une nouveauté quand même, en lien avec l’épidémie actuelle de coronavirus : un observatoire de la sécurité alimentaire de l’UE pour « surveiller et faire rapport sur la capacité de l’Union à assurer la disponibilité des approvisionnements, couvrant la production alimentaire et les infrastructures critiques, assurant la transparence et la coordination en temps de défis de sécurité alimentaire » ; et un plan d’urgence « pour assurer l’approvisionnement et la sécurité alimentaires en cas de crise de toute nature ». Pour ces deux outils, aucun calendrier n’a été fixé à ce stade.

Plus de bio et moins de phyto

L’autre stratégie de la Commission européenne attendue pour le 20 mai, sur la biodiversité à l’horizon 2030, donne plus d’éléments chiffrés sur les objectifs que veut fixer Bruxelles pour l’UE. Le projet de communication prévoit entre autres que d’ici 2030 au moins 25 % des terres agricoles de l’UE devront être consacrées à l’agriculture biologique.

D’autre part, la stratégie pour la biodiversité suggère une réduction de 50 % des risques liés à l’utilisation des pesticides chimiques et de 50 % de l’utilisation des pesticides à haut risque. Un objectif « pollution zéro » liée aux flux d’azote et de phosphore provenant des engrais, en réduisant les pertes d’éléments nutritifs d’au moins 50 % est proposé. Ce dernier objectif devrait se traduire par une diminution de l’utilisation d’azote d’au moins 20 %.