Le veau laitier toujours en plein marasme

L’offre limitée en broutards maintient les cours

« À l’inverse du veau laitier, les cours des broutards ne sont pas dégradés. Ils sont un peu inférieurs à ceux de 2019, mais se tiennent bien », précise Germain Millet. Explication peu satisfaisante toutefois : « C’est l’offre limitée qui soutient les cours. De janvier à juin, nous sommes au creux des disponibilités et de plus les animaux en ferme sont moins nombreux. Depuis 2016, il y a une chute du cheptel des vaches allaitantes et donc une baisse des naissances. Sur 2019, cette baisse des naissances est de 5,5 % par rapport à 2018 et de 10 % par rapport à 2016. » Autre observation, les stocks d’animaux prêts à partir à l’export sont en net recul (la majorité des animaux sont exportés entre 8 et 12 mois).

« Au 1er avril, le nombre de mâles de 6 -12 mois était en repli de 4 % par rapport à 2019. La baisse est davantage marquée en Charolaise et Blonde d’Aquitaine, à 7,5 %. » D’un autre côté, les exportations se sont bien tenues sur le 1er trimestre de l’année, y compris sur mars. Le nombre de femelles exportées a notamment augmenté. « Depuis le début du confinement mi-mars, des envois réguliers équivalents à 2019 ont été réalisés sur le marché italien avec 18 500 bovins par semaine. Les rotations dans les ateliers italiens ont été favorisées par les achats en GMS qui se sont bien tenus. Mais cette dynamique est menacée par le ralentissement des achats et l’importation grandissante de viande par ce pays. »

Du fait de la dégradation des ventes de jeunes bovins par l’Espagne, les exportations vers ce pays ont par contre été plus compliquées, à 7 900 bovins par semaine en moyenne de mi-mars à début mai (9 500 animaux en 2019). Dans ces exportations, selon les premiers retours des opérateurs, il y aurait une part en hausse des veaux laitiers. « Sur les pays tiers, les envois restent très concentrés sur l’Algérie. Une inquiétude liée à l’effondrement des cours du pétrole existe. »