Jeunes Agriculteurs annule et reporte son événement Terre Attitude

En raison de la crise sanitaire provoquée par le Covid-19, le premier ministre a annoncé, mardi 28 avril, l’annulation de tous les événements de plus de 5000 personnes et ce jusqu’au mois de septembre. Une décision qui, après un échange avec la préfecture et une concertation du bureau des Jeunes Agriculteurs, nous oblige à vous annoncer que l’édition 2020 de Terre Attitude n’aura pas lieu, elle est annulée.

Terre Attitude fait partie de l’ADN des Jeunes Agriculteurs et cette année, ce sont les jeunes du canton de Belle-Isle-Bégard qui travaillait avec envie pour vous proposer une fête à leur image. Cette annulation est une vraie déception car elle aura des conséquences financières sur le bon fonctionnement de notre structure mais pas que ! Nous sommes tellement fiers de pouvoir, le temps d’un week-end, partager notre passion, notre métier, notre quotidien les nombreux visiteurs qui sont chaque année au rendez-vous. Vous pouvez de nouveau compter sur le canton de Belle-Isle-Bégard pour vous offrir une très belle édition 2021. Nous saurons la savourer aux côtés de tous ceux qui seront là pour nous soutenir et découvrir notre agriculture.

En attendant des jours meilleurs, restons solidaires et prudents. Nous avons une pensée particulière pour toutes celles et ceux qui restent mobilisés pour lutter contre cette pandémie et nous les soutenons, notamment à travers des dons de combinaisons, blouses, etc. Mais nous demandons aussi à ne pas être oubliés car Jeunes Agriculteurs aussi, nous restons mobilisés pour nourrir les citoyens français.