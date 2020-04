Covid : feu vert à une aide d’Etat française de 7Mrd € notamment pour l’agriculture

La Commission européenne a approuvé le 20 avril un programme d’aide d’État français de 7 milliards d’euros destiné, entre autres, au secteur agricole, en vertu du cadre temporaire adopté par la Commission le 19 mars 2020 afin de laisser plus de marges de manœuvre aux États membres pour faire face aux conséquences de l’épidémie de coronavirus. Ce régime français prévoit que ces fonds serviront à apporter: des aides sous la forme de subventions directes, d’apports de fonds propres, d’avances remboursables et de prêts bonifiés, jusqu’à un montant maximal de 100 000 euros pour les exploitations agricoles ; et des prêts publics octroyés aux entreprises, assortis de taux d’intérêt réduits.