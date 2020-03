Hélène Bernicot, nouvelle directrice générale du Groupe Arkéa

Le Conseil d’administration du Crédit Mutuel Arkéa a nommé Hélène Bernicot au poste de directrice générale du groupe coopératif et territorial. Jusque-là directrice du Secrétariat général et de la communication institutionnelle, elle succède à Ronan Le Moal qui souhaite désormais se consacrer à un nouveau projet professionnel.

C’était une figure emblématique du Groupe Arkéa. Nommé directeur général par Jean-Pierre Denis en 2008, à l’âge de 36 ans, Ronan Le Moal a assurément marqué de son empreinte le groupe au sein duquel il aura passé plus de 25 ans. « Je tourne avec émotion une page professionnelle et personnelle importante. C’était pour moi le bon moment. Je n’ai jamais caché mon envie d’être entrepreneur et c’est donc naturellement cette voie que je souhaite emprunter aujourd’hui. »

Rendant hommage au parcours et à l’engagement de celui avec lequel il a formé un indissociable tandem durant 12 années, Jean-Pierre Denis a rappelé que c’était grâce à l’implication et à la force de conviction de Ronan Le Moal qu’Arkéa était devenu « un pionnier de la transformation dans le monde bancaire, un groupe capable de délivrer, année après année, une trajectoire de croissance remarquable ».

Première femme à la tête d’un grand groupe bancaire

Diplômée de sciences politiques et expert-comptable, Hélène Bernicot a commencé sa carrière professionnelle en 1996 au sein du cabinet Mazars avant de rejoindre le groupe Arkéa en 2004. Elle y a occupé diverses responsabilités notamment au sein du contrôle de gestion et des ressources humaines. Depuis 2016, elle était la directrice du Secrétariat général et de la communication institutionnelle. Âgée de 44 ans, celle qui devient la première femme à la tête d’un grand groupe bancaire a assuré qu’elle continuerait « à mettre en œuvre une stratégie de croissance à la fois ambitieuse et originale mais aussi porteuse de sens en combinant développement, audace et responsabilité ».

Pour Jean-Pierre Denis, cette nomination « marque la capacité du groupe à faire émerger les meilleurs talents. Elle reflète également notre volonté d’inscrire la poursuite de notre développement dans une continuité stratégique, en restant fidèle à nos valeurs, à notre territoire et à notre indépendance ». Rassemblant les Fédérations de Crédit Mutuel de Bretagne et du Sud-Ouest ainsi que près de 40 filiales spécialisées (Fortuneo, Monext, Suravenir, Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels…), le groupe Arkéa compte plus de 10 000 salariés, près de 3 000 administrateurs, 4,5 millions de sociétaires et clients. Avec un total de bilan de plus de 147 milliards d’euros, il se classe parmi les tout premiers établissements bancaires ayant leur siège en région.