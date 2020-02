Lait : Une conjoncture favorable

Les accords promettant une revalorisation du prix du lait payé aux producteurs se multiplient entre distributeurs et industriels. Des accords d’autant plus réalisables qu’il existe un « léger déséquilibre offre-demande », explique Benoît Rouyer, économiste à l’interprofession laitière, dans sa note de conjoncture du 29 janvier. En effet, la demande mondiale reste bien orientée, tandis que l’offre se révèle peu abondante dans les principaux bassins exportateurs mondiaux. Une situation qui permet à l’année 2020 de commencer « dans un contexte plutôt à la hausse du prix des produits laitiers », observe l’économiste. Par ailleurs, les prix à la consommation ont déjà progressé pour l’ensemble des produits laitiers au cours des derniers mois : +3 % en 2019 pour le beurre (soit + 30 % en trois ans), +1 % pour le lait liquide, +2 % pour les fromages et +3 % pour les yaourts.