Reconduction du partenariat entre VIVEA Bretagne-Pays de la Loire et Coop de France Ouest

Suite à un premier partenariat de 3 ans engagé le 15 Avril 2016, les Comités VIVEA de Bretagne et Pays de la Loire ainsi que Coop de France Ouest ont pu constater les résultats positifs de ce travail partagé : + 20% d’agriculteurs formés par les coopératives de 2016 à 2018 et une mobilisation active dans les différentes actions conduites dans le cadre de ce partenariat.

Le vendredi 6 décembre 2019, les comités régionaux VIVEA de Bretagne et Pays de la Loire et Coop de France Ouest ont renouvelé leur partenariat par la signature d’une nouvelle convention, dont l’objet s’inscrit dans la continuité de la précédente : la formation des chefs d’entreprises agricoles et plus précisément analyser les besoins en formation et y répondre de manière opérationnelle, en déployant des offres aux niveaux national et régional.

Cette nouvelle convention prévoit de développer notamment sur :