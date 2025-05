Optimiser la gestion environnementale

Un gérant d’exploitation a récemment souligné le manque de surface comme principale difficulté. L’installation de robots a réduit les prairies, compliquant ainsi la gestion de la fertilisation. Ce déséquilibre des terres rend difficile la valorisation correcte des ressources.

Les questions environnementales sont complexes

Les questions environnementales sont complexes et nécessitent une expertise pour respecter les normes, optimiser la fertilisation et limiter l’impact écologique. Les agriculteurs sollicitent l’aide de conseillers environnement pour clarifier ces aspects et garantir une gestion correcte.

La centralisation des aspects environnementaux, comptables et de gestion permet de gagner du temps et de simplifier les démarches. Tout est cohérent et pratique.

La réduction des prairies suite à l’introduction des robots a posé des défis pour obtenir les points nécessaires à l’écorégime de la Pac. L’implantation de trèfle, adapté au sol, et la diminution des fertilisants minéraux sont des solutions efficaces.

Les missions incluent la gestion des prévisionnels de fumure, les déclarations Pac, les registres de fertilisation et phytosanitaires, ainsi que les flux d’azote. L’objectif est d’accompagner les agriculteurs pour qu’ils respectent la réglementation environnementale.

Adaptation aux besoins

L’adaptation repose sur le contact humain et la proximité. La collaboration avec les services comptables, juridiques et économiques permet d’apporter des réponses adaptées et transversales.

Conseil aux nouveaux agriculteurs

L’approche intégrée simplifie les démarches environnementales et optimise le temps. Le bilan de campagne, nouveauté de Cerfrance Brocéliande, analyse les données techniques et économiques sur cinq ans, permettant des comparaisons et des décisions stratégiques éclairées.

Nadine Rault / Cerfrance Bretagne

Bilan de campagne : un outil stratégique