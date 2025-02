Méthanisation : intégrez la sécurité dès la conception de votre projet

Pour concevoir une installation la plus sécurisée possible, il faut respecter la réglementation, employer les matériaux et matériels adaptés, diviser les risques en prévoyant des distances suffisantes, notamment des autres activités de l’exploitation. Même si le risque d’explosion est faible, le site d’une installation de méthanisation est soumis à la réglementation Atex (Atmosphère explosive), qui demande de définir les zones où les concentrations en gaz sont susceptibles de générer une explosion pour y choisir le matériel adapté aux risques et y afficher les consignes de sécurité. Le site doit être clôturé pour limiter l’accès aux seules personnes autorisées. Il est équipé de moyens de lutte contre l’incendie (réserve d’eau ou poteau incendie, extincteurs) et le personnel est formé au risque méthanisation. Dès le début de votre projet, intégrez la sécurité et la prévention des risques dans la conception de votre unité de méthanisation.

Les matériaux de construction sont incombustibles. Les équipements techniques (module de cogénération, unité d’épuration, armoires électriques) sont placés dans des locaux résistants au feu. Pour prévenir l’usure des installations, il est nécessaire d’utiliser des matériaux adaptés aux ambiances corrosives. Dès la conception, vérifiez bien la présence des organes de sécurité : soupape de sécurité dans les digesteurs, post-digesteurs et stockage de biogaz, évent d’explosion, torchère pour brûler le biogaz en cas de panne des dispositifs de valorisation, électrovannes pour isoler les installations, détecteurs de gaz et d’incendie dans les locaux, dispositif d’arrêt d’urgence des moteurs, alimentation électrique de secours, parafoudres pour protéger les équipements électriques des surtensions.

Garder ses distances

La prévention des risques passe aussi par le choix de l’emplacement. Il faut au moins 10 mètres autour des installations, pour ne pas pénaliser les autres productions en cas d’incident sur la méthanisation mais aussi pour éviter qu’un sinistre survenant dans l’environnement n’impacte la méthanisation. Il est judicieux de prévoir une distance minimale de 20 mètres avec un stockage de paille, par exemple. La torchère doit aussi être à plus de 15 m de toute installation, dans une zone dédiée, balisée et débroussaillée. Il faut désormais laisser 200 m par rapport à l’habitation d’un tiers. Les installations de méthanisation doivent être à plus de 35 mètres d’un point ou d’un cours d’eau. Pour prévenir le risque de pollution des eaux, les stockages de matières entrantes et de digestats liquides sont associés à une capacité de rétention ainsi que des détecteurs de niveau sur le digesteur et les fosses.

Unité en fonctionnement, la vigilance reste de mise

Pour assurer la sécurité des personnes, il faut rédiger le document unique d’évaluation des risques professionnels, qui intègre le document relatif à la protection contre les explosions. Les modes opératoires, les procédures et autre protocole de sécurité sont clairement rédigés et affichés. En fonctionnement, la prévention passera par un entretien régulier. Un contrat de maintenance permet de limiter les problèmes sur matériel (bris de machine, panne), donc les périodes d’arrêt et les pertes d’exploitation. L’entretien sera complété par une vérification annuelle des installations électriques et un contrôle par thermographie infrarouge. L’unité doit être assurée au titre des responsabilités civiles et environnementales, ainsi que pour les garanties dommages et les pertes d’exploitation.

