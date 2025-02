De comptable à pédicure pour retrouver le terrain

« J’ai vraiment hâte de parcourir les routes de campagne et de tailler des pieds dans les élevages. Une nouvelle aventure qui va changer du salariat et du métier de comptable », sourit Estelle Duperron, 29 ans. Dans le cadre d’une reconversion professionnelle, depuis septembre et jusqu’en mai, elle suit la formation de pédicure pour bovins au CFPPA du Rheu (35). « Pédicure est un métier de précision où la formation est essentielle et le Rheu est la seule école française en la matière. Ici, on apprend à prendre son temps pour faire des pieds parfaits sous l’œil de spécialistes pour qu’ensuite, en autonomie sur le terrain, nous fassions de très bons pieds. » Entre deux passages par l’établissement, la jeune femme passe la majorité de son temps en stage chez différents pareurs bretons pour acquérir de l’expérience. « Je vois que ça rentre. Même si je n’ai pas le rythme d’une personne expérimentée, je travaille de mieux en mieux », confie-t-elle, enthousiaste et motivée.

Son projet est mûrement réfléchi. En juin, elle plongera dans le grand bain en reprenant la cage de Halbe Rosema, pédicure installé dans le nord-ouest des Côtes d’Armor qui part à la retraite. « Je tourne régulièrement avec lui depuis septembre. » Cette transmission s’est faite un peu par hasard. Après des études agricoles « assez longues » (BTS PA au Nivot, BTS Acse à l’Ireo de Lesneven, diplôme d’ingénieur à UniLaSalle Beauvais), la Finistérienne d’origine a embrassé en 2020 le métier de comptable conseils au sein du cabinet Orcom après y avoir effectué trois ans d’apprentissage. Elle intervient alors auprès d’un portefeuille d’éleveurs, principalement en production laitière et en volaille de chair. « Mais dès 2023, j’ai eu envie de me lancer à mon compte. M’installer en agriculture faisait partie des pistes. Encore fallait-il une opportunité… » Parallèlement, Estelle Duperron découvre le parage : quand le pédicure Halbe Rosema passe sur l’élevage de son compagnon à Saint-Jean-Kerdaniel (22), elle vient observer ce métier qu’elle connaît à peine. « Dès la première rencontre, je lui ai posé plein de questions. Puis j’ai testé en faisant deux jours de stage avec lui. Cela m’a plu », sourit-elle. « Alors que je ressentais vraiment le besoin d’entreprendre, j’ai décidé d’entamer une reconversion. » Si ses proches se sont toujours étonnés de la voir travailler dans un bureau, cette nouvelle activité colle davantage à sa personnalité : « Je suis manuelle, rigoureuse et très minutieuse. »

Toma Dagorn

Une formation financée