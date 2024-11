Les Cuma veulent s’assurer de la pérennité du soutien de la Région

1,5 million d’euros*. C’est le montant des aides régionales obtenues par les Cuma bretonnes, en 2024, pour financer leur matériel, sur un total d’investissements éligibles de 5 422 000 €. « Cet argent ne va pas n’importe où », indiquait Cédric Le Floch, président régional des Cuma, aux élus qui avaient répondu à l’invitation des responsables de la coopérative de Peillac. « Il permet de conserver un dynamisme économique dans nos structures mais aussi, indirectement, de créer du lien social en encourageant les échanges entre agriculteurs. En France, seulement 10 % des achats de matériels sont faits par les Cuma ; 80 % en individuel, ce qui pèse sur les charges de mécanisation dans les exploitations. On ne retrouve pas ce ratio dans les pays voisins, où les achats sont plus collectifs et la location plus développée. J’ai visité les installations d’un constructeur de matériel en Allemagne ; ils se réjouissent de la situation française ». La baisse envisagée des crédits de l’État aux Régions, dans l’attente du projet de loi de finances, préoccupe les responsables de Cuma.

Seulement 10 % des achats de matériels sont faits par les Cuma

Les premiers hangars de Cuma éligibles

Arnaud Lécuyer, vice-président du Conseil régional en charge de l’agriculture rassure : « Nous continuerons d’encourager les démarches de mutualisation. Dans les Côtes d’Armor, nous avons récemment soutenu financièrement la construction d’un bâtiment, avec panneaux photovoltaïques, lors du regroupement de deux Cuma. Auparavant, le matériel était dispersé chez les adhérents. C’est un budget important qui permet de conforter le réseau. Plus tard, ce regroupement permettra d’embaucher un chauffeur. Avec ce type de soutien, nous touchons des milliers d’agriculteurs sur le territoire ». Le président de Dinan agglo se dit préoccupé par le suramortissement des fermes bretonnes : « Il y a vraiment un sujet sur le matériel. Il faut convaincre les jeunes qu’être agriculteur ce n’est pas essentiellement conduire des engins agricoles. Les charges de mécanisation limitent la compétitivité de nos entreprises ». Élus locaux et responsables de Cuma étaient donc sur la même longueur d’onde à Peillac. Le soutien financier est nécessaire. Encore faut-il qu’il ne conduise pas à l’augmentation du coût des matériels subventionnés.

Bernard Laurent

*Montant auquel il faut ajouter 84 000 € accordés par les Conseils départementaux 22, 35 et 29.

261 884 € d’aides accordées pour les Cuma de l’Est morbihannais