« Nous avons les compétences d’analyse en Bretagne »

Le laboratoire d’analyses et d’appui technique de Plérin (22) n’a pas attendu l’arrivée de nouvelles cultures dans la région Bretagne pour travailler. Sur le site, 5 000 échantillons expédiés par les producteurs sont passés au peigne fin chaque année, « le gros de notre travail concerne le cidre », note Mathieu Havard, œnologue cidricole pour la Chambre d’agriculture. Et l’outil de s’adapter à de nouvelles demandes, le conseiller commence à recevoir « un peu de bière, les vins arrivent petit à petit. Notre machine est capable d’analyser tous les alcools ». L’œnologue fait observer que ces mesures servent aussi pour tous les producteurs qui souhaitent pratiquer de l’assemblage.

Respecter les normes

Sont mesurés sur le site costarmoricain le degré d’alcool, les teneurs en différents acides, les taux de sulfite qui peuvent éventuellement être rajoutés à la boisson… « Pas besoin d’envoyer ses échantillons en région Aquitaine, on a les compétences et l’analyseur en Bretagne », se réjouit de son côté Anthony Brulé, responsable de l’équipe légume et cultures spécialisées à la Chambre d’agriculture. Ces analyses et les informations qui en découlent sont nécessaires pour respecter la réglementation en vigueur comme la mesure du dosage d’alcool et pour que la marchandise soit loyale. Fanch Paranthoën