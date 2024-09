La dermatite a pris la fuite

En 2016, le Gaec des Quatre Temps décide d’augmenter son cheptel et reprend 3 troupeaux, historiquement répartis sur 3 sites différents. En décembre 2019, les 150 vaches laitières sont rassemblées dans un nouveau bâtiment. « Les animaux sont arrivés fatigués et beaucoup étaient assez vieux car il n’y avait pas eu beaucoup de réformes les années précédentes », racontent les associés du Gaec. En raison de la concentration plus importante et de l’immunité affaiblie des bovins, la dermatite explose dans les années suivantes. « Entre 2019 et 2022, ça n’a fait qu’augmenter jusqu’à atteindre 70 % du troupeau », indiquent les agriculteurs. « Quand le pareur venait, sur une cinquantaine de vaches, la quasi-totalité repartait avec un pansement. »

Pour tenter de contenir la maladie, un traitement hebdomadaire au formol était effectué pendant la traite à l’aide d’un pulvérisateur à dos. « C’était très chronophage, peu efficace et la manipulation du formol est dangereuse pour la santé », témoignent les éleveurs. En plus de la dermatite s’ajoutent des chutes liées aux glissades sur le béton des couloirs du bâtiment. En l’espace de 2 ans, dix-neuf vaches sont perdues de cette façon. En novembre 2023, les associés décident alors de s’équiper de deux pédiluves automatiques et de tapis en caoutchouc pour les couloirs de circulation. « Nous avons acheté 2 pédiluves car notre bâtiment est géré en deux lots. Cela nous a coûté 36 000 euros, hors tapis. »

Positionnés en sortie de salle de traite, les pédiluves mesurent 3,70 m de long, permettant aux vaches de réaliser les 6 foulées quotidiennes recommandées pour le traitement. Tous les lundis et vendredis, ils se vidangent et se rechargent en produit désinfectant à base d’acide organique. « Une cellule photoélectrique compte également le nombre de passages d’animaux », expliquent les éleveurs. « Toutes les 150 vaches, le pédiluve se vidange et se remplit d’eau propre. Cela facilite le nettoyage. » Concernant l’entretien, un nettoyage ponctuel de la cellule photoélectrique est requis. Les deux bidons de désinfectant de 400 litres sont quant à eux changés tous les 3 mois.

Tous les 150 passages, le pédiluve se vidange et se recharge en eau.

Des résultats rapides

Les 6 premières semaines, un traitement intensif a été effectué, avec une concentration en produit à 2 % et un rechargement 2 fois par jour. Couplé avec les tapis, les résultats ont été rapides et significatifs. « Nous avons repris 4 litres de lait », témoignent les associés. « La dernière fois que le pareur est venu, il a retrouvé 2 cas de dermatite sur 45 vaches ». De plus, les bovins expriment désormais mieux les chaleurs et les éleveurs ne réforment plus à cause des pieds. « Nous pouvons maintenant choisir les animaux pour leurs critères laitiers ou de reproduction. » Les tapis ont quant à eux grandement réduit les glissades et les chocs répétés sur le sabot, améliorant ainsi le bien-être animal mais également la sécurité des éleveurs.

