La Fête de l’agriculture change de nom

La 39e édition de la Fête de l’agriculture du Morbihan, nouvellement baptisée Fest’Agri, aura lieu les 31 août et 1er septembre. L’évènement se tiendra au lieu-dit Kervihan à Locoal Mendon, dans le canton d’Auray. L’organisation est assurée par les Jeunes Agriculteurs du département, dont le comité est composé de 20 membres. « À travers cet évènement, nous voulons partager notre passion de l’agriculture et montrer nos valeurs », annoncent les JA. « De plus, le secteur d’Auray est un peu délaissé et l’organisation de Fest’Agri permet de le redynamiser. »

Des activités pour petits et grands

Fest’Agri sera ouvert au public de 12 h à 2 h le samedi et de 11 h à 18 h le dimanche. De nombreuses attractions seront proposées : baptêmes de tracteurs, courses motorisées, mini-ferme, show génisses, exposition de matériel ou encore marché de producteurs. Alexis Jamet