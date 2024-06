Les 4 lignes de production du site tournent à plein régime pour transformer la viande désossée, en provenance des sites de Vitré et Trémorel, en steaks hachés, en boulettes ou en hamburgers. 5 millions d’euros ont été investis ces 5 dernières années pour permettre aux 80 salariés de l’usine de produire plus de 11 000 tonnes de viande hachée à destination des magasins Intermarché et Netto de la région, pour 70 millions d’euros de chiffre d’affaires. « Nous sommes, sur ce site de production, dans les tendances de marché », indique Frédéric Bediot, président du pôle bœuf du groupement. « Nous proposons des produits élaborés aux consommateurs et nous garantissons 100 % d’origine française à nos clients de la Restauration hors domicile ». Le président, également gérant d’un Intermarché à Bagnères de Bigorre, se félicite de la fidélité des collaborateurs : « À Guidel, les salariés ont 13 ans d’ancienneté, en moyenne ».

Tris et analyses

À l’usine, la matière première arrive en blocs congelés. Elle est concassée, broyée et homogénéisée pour obtenir le taux de matière grasse souhaitée dans le produit final. Après différents tris (détection métaux), analyses bactériologiques et diverses opérations (cuisson, surgélation…), les produits sont ensachés et expédiés vers les différents points de vente.

Bernard Laurent