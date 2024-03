Bénédicte et Matthieu Clermont élèvent 80 vaches laitières à Noyal-Chatillon-sur-Seiche en agriculture biologique. Sur leur exploitation, le déprimage a une grande importance dans la gestion annuelle de l’herbe. L’objectif de la pratique est surtout de « remettre les pousses de l’hiver à zéro et de redonner de la lumière aux légumineuses ». Cette année, il est cependant rendu plus difficile en raison des conditions météo très pluvieuses.