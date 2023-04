Dernier apport d’azote : quand l’apporter ?

Le potentiel des cultures de blé est pour le moment prometteur. Le dernier apport d’azote est d’autant plus intéressant pour accompagner le potentiel de rendement de la culture et la teneur en protéines. Cette année, les premiers apports courant tallage ont été mal valorisés avec le mois de février sec, d’autant plus si la forme…

Cet article est réservé aux abonnés numériques.

Pour lire la suite…

Connectez-vous ou Abonnez-vous