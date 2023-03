Un agriculteur conçoit son propre tracteur autonome

Le SoftiRover e-K18 est un véhicule autonome dédié aux grandes cultures. Il est conçu par l’entreprise familiale française Softivert, spécialisée dans l’agriculture de précision.

Jean-Luc Picourlat, fondateur de Softivert, est également agriculteur dans les Pyrénées-Atlantiques. « Mon exploitation est en agriculture de conservation, et nous avons conçu ce robot pour effectuer un travail cultural équivalent à mes pratiques habituelles ». Ainsi, le SoftiRover est un véhicule compact (160 x 300 x 150 cm) de 1 500 kg. Ses dimensions et son poids lui permettent de limiter le tassement du sol mais également d’être déplacé facilement entre deux parcelles sur un porte-outil. À l’heure actuelle, il est capable d’effectuer les travaux de préparation de sol, de semis, de désherbage et de fertilisation. Les outils sont d’ailleurs développés par l’entreprise, à l’instar d’un semoir monograine électrique 3 rangs conçu sur une base Monosem. « Le premier semis autonome a eu lieu le 27 janvier 2023, où nous avons fait un test avec du maïs », explique Jean-Luc Picourlat.

Un véhicule 100 % électrique

D’une puissance de 30 cv, le SoftiRover est propulsé par une batterie lithium qui lui confère environ 4 heures d’autonomie. « Lorsque la batterie atteint 20 %, la machine se stoppe automatiquement, le capot se lève et une alerte est envoyée par SMS », annonce l’agriculteur. « L’utilisateur peut ensuite la changer facilement avec un télescopique ou le relevage avant de son tracteur. L’idée est de toujours avoir une batterie chargée sous la main, exactement comme avec une perceuse sans fil ». Le capot peut également accueillir un groupe électrogène hybride ou une pile à combustible, même si cette dernière option semble « un peu prématurée » selon le fabricant. La commercialisation du robot est prévue pour 2025.