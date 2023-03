La forêt familiale sert à construire la ferme

Les douglas, les mélèzes et les épicéas de la ferme familiale servent à ériger et à barder les bâtiments. Une façon de se fournir en matière première locale écologique. L’autonomie se décline sous toutes ses formes au Gaec de Kerdennet, à Guerlesquin (29). Pierre et Vincent Quéniat produisent du lait, des porcs et de la…

Cet article est réservé aux abonnés numériques.

Pour lire la suite…

Connectez-vous ou Abonnez-vous