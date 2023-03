Réfléchir à l’avenir des exploitations

L’assemblée générale de Rés’Agri Morlaix se penchera sur l’avenir des fermes bretonnes d’ici à 2040, en se basant sur 5 scénarios différents.

La soirée de réflexion organisée jeudi prochain pour l’assemblée générale de Rés’Agri Morlaix n’a pas pour vocation « de fixer un modèle agricole, ni se faire sortir un scénario », prévient Marie-Claire Picart, co-présidente de l’association. En se basant sur 5 avenirs possibles, les membres veulent amener à réfléchir sur le devenir des exploitations agricoles d’ici à 2040.

Une étude demandée par la Chambre d’agriculture a fait ressortir 5 possibilités. Le 1er, nommé « une agriculture bretonne en mode résistance », prévoit des marchés mondiaux moins dynamiques, avec un ralentissement du commerce international. La seconde, appelée « territorialisée », sonne la fin des libres échanges et de l’export, on mise sur le local. La priorité économique est le 3e déroulement évoqué, avec des fermes qui s’agrandissent, des apports de capitaux extérieurs, plus d’automatisation mais en conservant le modèle français. Davantage de production végétale et une baisse de l’élevage est le 4e scénario, la neutralité carbone avec des troupeaux nourris à l’herbe, moins de maïs est la dernière piste évoquée.

S’adapter

Ces pistes servent à lancer les réflexions, « on a toujours su s’adapter », conçoit Marie-Claire Picart. Évoquer cette étude est l’occasion de « balayer l’étendu des possibles sur tout le territoire breton », ajoute François Kerscaven, producteur de volailles et co-président de Rés’Agri Morlaix. Pour Raphaël Cotty, membre de Rés’Agri Morlaix, « il y a une part de vérité dans chaque scénario. Seulement et avec le changement climatique, on sera forcé d’aller vers le scénario neutralité carbone ». Les organisateurs comptent sur ce temps d’échange pour « s’aérer l’esprit, plutôt que de rester chez soi à penser à un avenir sombre. Réfléchir en groupe est une piste pour trouver des solutions » conclut Marie-Claire Picart.