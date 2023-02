L’utilitaire rechargé par photovoltaïque

Disposant déjà de modules photovoltaïques sur plusieurs bâtiments d’élevage, les éleveurs vont ajouter 9 kWc de panneaux en autoconsommation. Ils permettront notamment de recharger les batteries de deux véhicules.

« Les nouveaux panneaux photovoltaïques ne vont pas être installés vers le sud mais à l’ouest et l’est. En autoconsommation, cela permet une plus grande régularité et durée de production sur la journée », explique Lionel Amouriaux, éleveur en viande bovine à Saint-Sulpice-des-landes (35).

L’idée d’acheter des véhicules 100 % électriques et de recharger les batteries sur l’exploitation lui trottait dans la tête depuis quelque temps. Il a franchi le cap l’été dernier quand sa voiture personnelle fonctionnant au diesel a rendu l’âme. « La hausse des prix de l’énergie a renforcé ma décision. »

275 km d’autonomie

« J’ai acheté une Renault Mégane qui est arrivée en octobre dernier et un utilitaire Fiat e-Doblò qui me sert sur l’exploitation, pour transporter mes outils par exemple. Je l’ai reçu avant Noël. » Acheté à la Concession Fiat professionnel Martenat Bretagne, le véhicule qui affiche une puissance de 100 kW couplée à une batterie de 50 kWh de capacité est capable de parcourir jusqu’à 275 km en autonomie. L’utilitaire avance sans grand bruit, sans avoir à passer les vitesses, avec trois modes de conduite : économique, normal, power.

Pour le moment, les batteries des véhicules sont chargées par le courant arrivant sur l’exploitation. Mais en avril, l’électricité produite par les nouveaux panneaux photovoltaïques de l’exploitation prendra le relais via une borne de recharge. « Nous allons programmer les heures de charge en fonction de la durée du jour pour éviter d’acheter de l’électricité. »

Revente de l’électricité non consommée

Leur contrat lié à cette nouvelle installation « leur permet aussi la revente de l’électricité non consommée à EDF obligation d’achat, à hauteur de 10 cts €/kWh. Ce prix est établi pour 20 ans », précise Daniel Lebreton, dirigeant de l’entreprise DL’Air qui va réaliser l’installation. Lionel Amouriaux projette une rentabilité rapide sur ces nouveaux investissements, sachant que le gasoil représente une charge de 3 000 €/an actuellement. « Le coût d’une installation photovoltaïque de ce type est de l’ordre de 16 000 € HT. »

550 kWc de photovoltaïque en production

Le photovoltaïque n’est pas une nouveauté sur le Gaec Amouriaux qui en a fait installer progressivement depuis 8 ans jusqu’à l’an passé, sur plusieurs bâtiments d’élevage de bovins (par la société Émeraude Solaire). « La puissance totale installée est de 550 kWc, avec des contrats de revente d’électricité allant de 26 à près de 11 cts €/kWc sur 20 ans », présente l’éleveur. Et d’ajouter : « C’est un atelier qui ne demande pas de travail supplémentaire. Quand on construit un bâtiment, il ne faut pas hésiter à en mettre dessus. Le montant est plus rapidement remboursé et on peut investir davantage pour du confort de travail, du bien-être animal… Par contre, il est préférable d’avoir un transformateur à moins de 200 mètres pour les grosses installations. »