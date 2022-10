Collecte et recyclage du plastique

67 % des films plastique usagés sont collectés en Bretagne

L’agriculture française consomme près de 120 000 tonnes de matériaux plastique par an. En Bretagne, 9 000 tonnes ont été collectées en 2021, selon Adivalor, aux deux tiers dans les élevages. Il s’agit des bâches d’ensilage et d’enrubannage, des filets et ficelles qui lient le fourrage ou encore des bidons de produits d’hygiène. Le maraîchage est un autre gros consommateur de plastique pour la couverture des tunnels et les films de paillage. Les cultures de céréales génèrent aussi des déchets en plastique. Si l’objectif est de collecter et de recycler 100 % des déchets en 2025, le taux de collecte des films et des emballages n’était que de 67 % en 2021, en Bretagne. Il tombe à 41 % pour les films et les filets. Des efforts sont réalisés, sur le terrain, pour accroître ces taux de collecte. En maraîchage, un gros travail est réalisé pour abaisser le taux de souillure des films plastique usagés ; la recherche avance sur la biodégradabilité des paillages… En élevage, des éleveurs s’organisent pour stocker les bâches (ensilage, rounds…). Pressés en balles, les déchets sont renvoyés aux recycleurs. La filière est financée par l’écocontribution (incluse dans le prix du produit acheté) et par la valorisation du plastique issu du recyclage.

