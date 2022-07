EFJE 2022: portrait d’un formateur et d’un élève

Tous les ans à Ploërmel a lieu l’école française des jeunes éleveurs (EFJE). Pendant 4 jours, trente jeunes passionnés d’élevage et de concours apprennent à préparer des génisses en vue de les présenter sur le ring. Cette année, nous avons rencontré Arthur Bainvel et Clément Buléon, respectivement formateur clippage et élève à l’EFJE 2022. Qu’est-ce que les formateurs veulent inculquer aux jeunes pendant cet évènement ? Qu’est-ce qu’un bon clippeur ? Quelles sont les attentes des jeunes avant l’EFJE ? Découvrez les réponses en vidéo.