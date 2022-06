Partenariats européens pour Innoval

La baisse globale d’activité (- 4 % par an) et celle du nombre d’éleveurs valident, selon ses responsables, la création de la coopérative Innoval, il y a un an.

La présentation du nouveau président Patrice Guiguian, éleveur à Berric (56) a été l’occasion de lister les projets de la coopérative qui regroupe 30 000 éleveurs et a réalisé 178 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2021 (génétique, conseil, sanitaire, contrôle de performance).

La fusion, envisagée avec des partenaires du nord de l’Europe, n’est plus à l’ordre du jour. « Trop compliquée à mettre en œuvre. Nous renforcerons notre partenariat avec Masterrind, le principal opérateur en Allemagne, concernant les outils génétiques, les échanges de doses et l’exportation. Nous conserverons une collaboration génétique avec Viking Genetics, notamment pour la génétique Jersiaise », disent les responsables qui se réjouissent qu’Innoval soit la seule coopérative en Europe à augmenter le nombre de doses vendues chaque année, grâce notamment à l’export.

Travail de sélection sur les croisements viande

Au niveau génétique, la coopérative travaille sur le croisement de taureaux à viande sur vaches laitières. « Le nombre de doses d’Inra 95 dépasse désormais celui du Blanc Bleu. Nous travaillons sur les croisements limousins ou charolais car les abatteurs demandent des jeunes bovins en viande rouge ». Le travail sur le gène « sans cornes » se poursuit. « Nous proposons des taureaux de haut niveau en Pie rouge, en Prim’Holstein, en races à viande et prochainement en Normande où le gène n’était pas présent dans la population. C’est une demande de la jeune génération d’éleveurs et une réponse aux attentes sociétales ». Le nouveau président rappelle la qualité du travail réalisé et entend mobiliser les adhérents : « Nous souhaitons garantir le dynamisme de la vie en territoire et la réalité coopérative ainsi que le libre choix des éleveurs membres ».