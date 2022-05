Comment garder la maîtrise face aux progrès techniques ?

Hélène Tordjman préconise une agriculture paysanne plutôt qu’un modèle basé sur la robotique et les nanotechnologies qui, selon elle, « font perdre leur autonomie aux agriculteurs ». Maîtresse de conférences à l’université Sorbonne Paris-Nord, Hélène Tordjman s’est penchée sur les origines et les conséquences du « capitalisme industriel qui se fonde sur l’extension permanente des marchés et sur…

Cet article est réservé aux abonnés numériques.

Pour lire la suite…

Connectez-vous ou Abonnez-vous