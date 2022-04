Sortir les veaux dès le jeune âge, c’est possible

Économique et facilitant le travail, une sortie des veaux dès le jeune âge est possible sans pénaliser les performances et la santé. Quelques aménagements pour les animaux et l’éleveur sont à prévoir. L’élevage des veaux à l’herbe dès le jeune âge a été testé sur trois fermes expérimentales du réseau Farm XP dans des contextes…

