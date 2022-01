Un nouveau combiné bois-bûche

Le combiné bois-bûches Xylog 600 de chez Rabaud est capable de fendre des troncs d’un diamètre maximal de 60 cm. L’UDCuma du Finistère vient d’investir dans la machine fonctionnant sur la prise de force du tracteur.

Les bûches produites peuvent aller de 25 à 50 cm de longueur. Lors de la mise en service à Tréflévénez, Dorian Perrotin, du service technique du fabricant, explique que « en position automatique, quand la scie a coupé le bois et qu’il est éjecté dans le canal de fendage, la poussée du vérin est automatique ». Ainsi, l’opérateur reste concentré sur sa tâche.

Le laser mesure le diamètre

Le modèle détient le record du monde en termes de débit : en poste fixe, la machine a été capable de produire 384 stères de bois en 24 heures. « Pour des débits élevés, le bois doit être préparé et bien rectiligne », conseille le technicien.

Une fois dans le canal de fendage, un laser vient mesurer le diamètre de la pièce de bois à fendre. « En fonction de ce diamètre, la grille de fendage adéquate est sélectionnée automatiquement. Cette grille comporte 3 points de fendage ». En fonction de la longueur de buche souhaitée et le diamètre mesuré des troncs, le combiné cube au fur et à mesure le volume de bois traité.

« Pour les petits diamètres, la butée s’escamote. Le tronc n’est pas fendu, seulement scié ». Les adhérents de Cuma du département peuvent accéder à ce service. La prestation sera facturée pour les adhérents 100 €/h et 30 € pour la mise en place de la machine.