Les deux filiales de distribution du groupe Rolland (Goltais en Ille-et-Vilaine et Rolland Hénon en Côtes d’Armor) fusionnent pour former Roland Distribution. Vingt personnes travaillent dans cette nouvelle structure, dont le siège est basé à Gaël (35).

Le secteur commercial de Rolland Distribution concerne l’Ille-et-Vilaine, les Côtes d’Armor et le nord-est du Morbihan.