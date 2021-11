Aurélien Leray élu président des Civam

L’éleveur laitier breton Aurélien Leray a été élu président du réseau Civam. « Quand je regarde les chantiers ouverts dans le réseau aujourd’hui, je suis fier de le représenter et très optimiste sur la réalisation de ses projets », se réjouit-il dans un communiqué de presse.

Il sera épaulé par quatre vice-présidents : Nicolas Verzotti (maraîcher, Provence-Alpes-Côte-d’Azur), Pierre Baudéan (agriculteur retraité, Occitanie), Maryse Degardin (retraitée de l’enseignement, Hauts de France) et Denis Lépicier (ingénieur, Bourgogne-Franche-Comté).

Représentant 130 associations employant 250 animateurs, le réseau Civam est un organisme de développement qui œuvre pour «des campagnes vivantes», en misant sur une agriculture «plus économe et autonome».