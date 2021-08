Un panneau transparent, monté sur un rail manœuvrable par une poignée en bout de chèvrerie, permet d’éclairer et ventiler le bâtiment à souhait, selon les saisons et l’âge des chevrettes. Au Gaec Cabri’Hyaule, à Val-Couesnon (35), les chèvres ont remplacé en 2019 les vaches laitières à l’arrivée des deux fils, Pierre (associé) et Baptiste (salarié),…

Cet article est réservé aux abonnés numériques.

Pour lire la suite…

Connectez-vous ou Abonnez-vous