Orge d’hiver : Associer potentiel et tolérance à la JNO

Les résultats des essais conduits en 2021 par Arvalis-Institut du végétal et ses partenaires mettent en évidence de nouvelles variétés d’orge productives et tolérantes à la JNO.

Après une récolte 2020 décevante, la récolte d’orge d’hiver 2021 se situe dans la moyenne avec de fortes hétérogénéités entre parcelles. Côté qualité, le PS est correct avec une moyenne proche de 64. Les nouvelles variétés apportent du potentiel, mais la sélection a également porté ses efforts sur la tolérance à la jaunisse nanisante de l’orge (JNO). Ainsi, la majorité des nouvelles inscriptions possède le gène de tolérance à la JNO.

Parmi ces variétés tolérantes JNO, l’orge à 2 rangs LG Caiman et les escourgeons LG Zebra, KWS Joyau et KWS Filante affichent de bons potentiels.

Parmi les variétés non tolérantes JNO et du côté des 2 rangs, on note les bons résultats des nouveautés Noblesse et LG Campus ainsi que la confirmation du potentiel de LG Casting et Amandine. Parmi les escourgeons, à noter la bonne performance de l’hybride SY Scoop, mais cette variété présente un surcoût de semences. Les escourgeons tolérants JNO déjà cités (LG Zebra, KWS Joyau et KWS Filante) présentent un niveau de rendement assez proche associant une tolérance à la JNO.

Éric Masson, Élodie Quémener, Arvalis-Institut du végétal