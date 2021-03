MOL : 9,02 €/kg pour la Championne du jour

Le ‘Printemps de la viande’ s’est tenu jeudi 18 mars à Guerlesquin. Pour cette 18e édition, 127 animaux ont été présentés à la vente, 117 ont trouvé acquéreur.

Sur les 49 vaches, 21 ont été vendues «au travers» dont le prix record de 3 230 € pour une vache limousine de 884 kg. Au kilo de carcasse, le prix record est de 9,02 €/kg pour une vache de race Bleu Blanc sacrée Championne du jour appartenant à l’élevage Baudoin-Salmon, de Bourbriac (22) et achetée par Terres des Viandes de Bretagne, basé à la Roche-Maurice (29).

57 génisses ont été vendues ; le prix record a été décerné à une génisse de race blonde d’Aquitaine sacrée Bovin de Pâques provenant du Gaec de Bodivy, de Sizun (29), vendue 8,03 € du kilo de carcasse, à la SARL Saveurs de la Ferme à Landerneau (29). Au travers, le prix record est de 2 640 € pour une génisse blonde d’Aquitaine.

Cotations :

• Jeunes bovins en vif (U et E ) : 2,51-2,86.

• Bœufs : : 2,50-2,62 en vif U ; 5,15-5,71 à la viande (U).

• Vaches : 21 vaches au travers vendues de 1 820 à 3 230 € et 28 au kilo de carcasse, de 3,80 à 9,03 €.

• Génisses : 25 en vif, elles se vendent entre 1 820 et 2 640 € et 32 vendues au kilo de carcasse, les tarifs vont de 4,37 à 8,03 €.