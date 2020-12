Céréales : Les pucerons sont toujours présents

Au 1er décembre, les pucerons sont toujours observés dans les parcelles mais en légère baisse (41 % du réseau). À ce jour au moins ¼ des parcelles suivies et infestées ont été traitées. Pour les situations encore infestées, plusieurs le sont depuis 10 jours mais avec moins de 10 % de plantes. Dans les prochains jours la météo s’annonce fraîche, assez pluvieuse et assez venteuse. Ces conditions sont peu favorables aux vols des pucerons et donc à l’infestation de nouvelles parcelles. Cependant, la météo sera toujours favorable aux pucerons déjà présents dans les champs.

Et ils seront plus difficilement observables car les intempéries les forceront à se cacher à l’aisselle des feuilles. Pour rappel, le seuil de nuisibilité et donc d’intervention est atteint lorsque plus de 10 % des pieds sont colonisés par au moins un puceron ou présence de pucerons pendant plus de 10 jours dans la parcelle.