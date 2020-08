La tablette peut remplacer votre ordinateur

Vous avez déjà fait plusieurs fois le tour du rayon des tablettes numériques sans pouvoir faire votre choix ? Etudiez bien vos besoins au préalable car cet écran peut sans aucun doute remplacer votre ordinateur. Découvrez les points fondamentaux.

Longtemps pressentie pour remplacer les notebooks, la tablette connaît pourtant une baisse significative des ventes depuis 2014. À ce déclin, plusieurs facteurs en sont responsables : la taille, le prix mais en particulier la méconnaissance du produit. Étonnant pour un support qui peut devenir le parfait allié de notre quotidien. Réseaux sociaux, application métier, jeux, télévision, messagerie pro… tout cela dans un petit écran qui oscille entre 7 et 13 pouces.

Choisir la taille

Le modèle 10 pouces (env 25.4 cm en diagonale) correspond à la taille minimale et constitue la majeure partie du rayon. Il apporte la surface suffisante pour lire un article, les mails ou visionner une vidéo. Il existe des formats plus petits mais serez-vous capable de visionner un film d’une heure et demie ? Et des formats pouvant aller jusqu’à 12.9 pouces, plus de 5 cm supplémentaires en diagonale, mais attention au budget…

Les différences techniques expliquent le prix

De 70 € à 1 500 € pour une tablette dernier cri, le meilleur rapport qualité/prix se situe aux alentours de 250 €. Au-delà des dimensions, nous retrouvons des différences importantes « sous le capot » : des processeurs plus performants avec un regard sur le nombre de cœurs et surtout du côté de la fréquence vitesse. Plus celle-ci sera petite, moins le processeur sera rapide. Côté mémoire RAM, soyez vigilant : plus de mémoire permet à la tablette d’ouvrir plus rapidement les applications.

Trois autres critères techniques sont essentiels dans le choix. Le premier concerne l’OS appelé aussi système d’exploitation. Il s’agit du logiciel interne qui assurera l’utilisation de la tablette. Certains produits possèdent un système d’exploitation incompatible avec vos applications préférées (Android ne signifie pas toujours un accès aux applications google, comme certains modèles premier prix). Boîte mail inconfigurable, jeux favoris impossibles à télécharger… Si vous n’aimez pas « bidouiller » et aller chercher des tutos sur le net, renseignez-vous sur les différentes marques et gammes présentes sur le marché avant de faire votre choix. Vérifiez bien la compatibilité de vos outils. Il existe 3 OS sur le marché : Android (Samsung, Archos, Lenovo…), iOS (Apple) et Windows (Microsoft, Lenovo, Asus…).

Soyez également vigilant sur l’espace disponible. La gamme standard est commercialisée avec 8, 16 voire 32 Go d’espace de stockage. Attention si vous stockez des images, vidéos, musiques…. Analysez bien l’espace initial et l’option ou pas de prise en charge d’une carte mémoire. Grâce à celle-ci, vous pourrez ajouter une mini-carte SD pour répondre à vos attentes. Certains modèles n’ont pas cette option.

La connexion à Internet s’établit en majeure partie en Wifi mais il existe également l’option 4G. Il suffit de souscrire à un abonnement auprès de votre opérateur de téléphonie habituel et vous pourrez utilisez l’ensemble de vos applications. Terminé les codes d’accès à renseigner lors de vos déplacements ! Ce confort à un coût : un abonnement mensuel d’environ 5 € TTC / mois. Une fois votre modèle choisi, pensez aux protections nécessaires telles que la coque, la housse… selon vos goûts et vos couleurs…

Guillaume Richard / Cerfrance Finistère