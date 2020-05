Recrutement de saisonniers étrangers : La MSA accompagne les employeurs de mains d’œuvre agricole

Avec la réouverture des frontières aux travailleurs étrangers, pour les employeurs de main d’œuvre agricole, les déclarations d’embauche sont à réaliser auprès de la MSA. Ces démarches permettent aux employeurs de garantir leurs droits et ceux de leurs salariés, de sécuriser leur activité et d’appliquer les impératifs sanitaires dans le contexte de la crise sanitaire du Covid-19.

Lorsque les employeurs recrutent des salariés de nationalité étrangère, ils doivent s’assurer qu’ils ont bien le droit de travailler et qu’ils sont en situation régulière au regard de la législation sur les titres de séjour et de travail des étrangers en France.

Déclarer ses salariés, c’est sécuriser son activité

En premier lieu, les employeurs effectuent une déclaration préalable à l’embauche avec la DPAE ou le Tesa (Tesa simplifié ou Tesa+). Ces déclarations peuvent être réalisées en ligne depuis “Mon espace privé MSA”.



Les risques encourus en cas de non déclaration ou de non vérification, d’oublis ou d’erreurs sont importants et peuvent engager la responsabilité de l’employeur. Il est donc indispensable de bien effectuer toutes les formalités en lien avec la MSA.



En cas de travail dissimulé, les sanctions pénales, civiles ou administratives sont sévères et peuvent mettre l’activité de l’entreprise en péril.

Identifier ses salariés, c’est aussi garantir leurs droits

Pour toute embauche d’un salarié étranger, l’employeur s’assure de sa bonne identification à l’appui d’un justificatif d’état civil (acte de naissance) et d’un justificatif d’identité (carte d’identité, passeport, titre de séjour, etc). Une copie de ces documents sera à transmettre à la MSA pour l’attribution d’un numéro de sécurité sociale certifié.



Une bonne identification permet aux employeurs un gain de temps dans leurs démarches, facilite les déclarations DSN, réduit les coûts de gestion et garantit les droits sociaux des salariés.

Toutes les informations accessibles sur msa.fr

Protéger les autres et se protéger soi-même en respectant les consignes de sécurité et gestes barrière

La MSA est mobilisée sur les aspects de santé et sécurité au travail et accompagne les salariés et exploitants agricoles. Les médecins du travail et les préventeurs risques professionnels ont réalisé 19 fiches consignes de sécurité précisant les mesures sanitaires à respecter.

Retrouver l’ensemble des fiches sur msa.fr