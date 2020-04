Veau : les abattages s’effondrent, Interbev lance une campagne de communication

La section veaux d’Interbev (interprofession bétail et viandes) lance une campagne de communication du 14 au 24 avril, annonce-t-elle dans un communiqué du 8 avril. Le confinement a provoqué une baisse des abattages de veaux de boucherie de 35%, qui «s’explique par l’arrêt quasi-total des commandes passées par la restauration commerciale» (plus de 20% des débouchés). Cette production fait face à une situation proche de celle de l’agneau: plutôt consommés aux beaux jours, «les veaux ne peuvent (… ) pas être “stockés” dans les cours des fermes en attendant que la situation s’améliore», rappelle Interbev. L’interprofession insiste sur l’action des distributeurs, «essentielle» selon elle, «car on sait que l’exposition en magasin joue un rôle capital dans l’acte d’achat» du veau.»