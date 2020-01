Les ventes de phytos ont augmenté de 8% en volume sur 2018

Les ventes 2018 de phytos affichent une hausse de 8% en quantités de matières actives, qui «s’explique essentiellement par une anticipation des achats par les agriculteurs» avant un relèvement de taxe et par des volumes de soufre et de cuivre plus élevés, selon l’UIPP (industriels). 68 000 t de pesticides (+8 % sur un an) ont été vendues aux distributeurs en 2018, selon un communiqué. L’UIPP souligne un effet conjoncturel : l’augmentation de la redevance pour pollution diffuse (RPD) au 1er janvier 2019 (ce même phénomène d’anticipation des volumes a été observé en 2008 et 2015). Et de rappeler l’impact variable de la météo et des bioagresseurs d’une campagne sur l’autre.