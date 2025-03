Anticiper les démarches environnementales et bâtiment

Corentin Taillebois a sollicité l’expertise de Cerfrance Brocéliande pour les questions ICPE et bâtiment. Dès sa première rencontre avec le cédant, il a voulu faire des choix économiques et moins exigeants en termes de charges de travail. Dix-huit mois avant son installation, il a rapidement décidé de gérer les effluents avec un canal à lisier et une aire d’exercice, ce qui réduit le travail et les coûts par rapport à un système « fumier ». Une fosse devait être refaite, mais il manquait d’informations sur ses dimensions, ce qui entraînait une incertitude économique. Il a consulté des conseillers en bâtiment et environnement pour définir ses besoins. L’avant-projet était prêt dans les six mois suivants, lui permettant d’entamer les démarches administratives de son installation sereinement.

Ne se sentant pas expert en normes, Corentin Taillebois a voulu être sûr de faire les bons choix. Cela lui a permis de se concentrer sur d’autres sujets importants pour son installation. Les études bâtiment et ICPE sont devenues cruciales au moment de valider ses choix de bâtiment et d’établir des devis. Tout ceci lui a permis de dégager du temps pour étudier ses financements et s’occuper d’autres sujets où sa présence était essentielle.

Il y a eu peu de surprises, mais une modification du PLU a été découverte juste avant son installation, ce qui a permis de consulter le projet de PLUi avant son adoption. Pour l’avenir, Corentin Taillebois envisage de passer le bâtiment en logettes, avec une fosse dimensionnée en conséquence, mais cela dépendra du financement et de l’évolution du bâtiment.

Anticiper est essentiel, notamment pour la fosse et la fumière, prioritaires avec un cheptel croissant. Les questions foncières et d’urbanisme doivent être traitées tôt. Commencer à réfléchir deux ans avant l’installation permet de lever les obstacles, comme les dérogations liées à la présence de tiers, et de préparer le financement et le dimensionnement des ouvrages de stockage.

Romuald Menant / Cerfrance Bretagne

Pourquoi s’y prendre tôt ?