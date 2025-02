Élever des vaches allaitantes en pays légumier

Parti d’une exploitation exclusivement dédiée à l’horticulture à son installation en 2001, Hervé Merrer s’est diversifié et a commencé à élever des vaches « uniquement par plaisir. J’ai démarré par 3 Limousines, puis le troupeau a augmenté au fil du temps », a-t-il expliqué lors de l’assemblée générale de l’association Limousine Finistère.

Échanger du foncier pour produire des dérobées

Depuis, sur la ferme de 60 ha de Saint-Pol-de-Léon (29), 96 vêlages ont eu lieu l’année dernière, avec toujours en parallèle l’activité de production de plantes. Ce travail est très saisonnier, notamment « en mars, avril et mai, puis une quinzaine de jours autour de la Toussaint. L’été, il n’y a plus rien dans les serres, je suis disponible pour les vaches : les serres ne redémarrent que fin juillet ». En 2024, les vêlages ont démarré au 17 juin ; le gros des mises bas a eu lieu en juillet, avec 45 naissances, pour se terminer à la mi-août.

Déléguer pour gagner du temps

Dans ce secteur à forte présence de cultures légumières, l’éleveur pratique des échanges de foncier pour faire des dérobées. Des couverts végétaux à base de RGI et de 4 trèfles différents sont semés au printemps, puis fauchés et récoltés en enrubannage avant la réintroduction de légumes. « C’est une source de matière sèche intéressante, les trèfles se développent avec la chaleur et ne reviennent pas une fois la parcelle fauchée », note-t-il. Le coût alimentaire du troupeau est de 454 €/UGB/an, un montant « élevé, car l’implantation des mélanges fourragers est coûteuse, en comparaison à une prairie implantée pour plusieurs années, qui permettra plusieurs passages de fauche ou de pâturage », analyse Hélène Chancerelle, conseillère viande bovine à la Chambre d’agriculture. En moyenne, sur la région, ce coût alimentaire est estimé à 350 €/UGB/an, selon le réseau d’élevage Bretagne-Pays de la Loire. 90 % des travaux des champs sont délégués, « ce qui engendre aussi un coût, mais fait gagner du temps ». Au niveau du chargement à l’hectare, il se situe sur la moyenne régionale à 1,8 dans un système naisseur-engraisseur de JB avec achat. « Il est ici de 3 UGB/ha de SFP. Ce chargement est très fort mais fonctionne avec les pratiques actuelles ».

Hervé Merrer diminue enfin le coût des concentrés de la ration : les céréales produites sont autoconsommées, le colza grain cultivé sur les terres de la ferme est livré à la moisson puis récupéré sous forme de tourteau gras (Méga colza). Au final, le coût de ces concentrés s’établit à 236 €/UGB/an.

Fanch Paranthoën

Un fort taux de renouvellement