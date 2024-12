Les vaches passent au sans-fil

De 2019 à 2022, quatre exploitations faisant partie du réseau des fermes expérimentales « Digifermes » ont testé la technologie des clôtures virtuelles. Le principe repose sur des colliers GPS portés par les animaux, interagissant avec un périmètre défini à l’avance sur le Smartphone de l’éleveur. Lorsqu’un animal s’approche de cette limite, le collier émet un signal sonore de plus en plus intense. S’il franchit la ligne, il reçoit une décharge électrique. « Il faut environ 3 à 7 jours pour éduquer une vache au collier », explique Sixtine Fauviot, responsable de la ferme des Établières (85). « Pendant cette première semaine, il faut combiner clôture virtuelle et clôture physique. » Aucun impact négatif n’a été observé sur le bien-être, la croissance et les performances du cheptel.

Un réel confort de travail

Gérer le pâturage tournant

Aux Établières, les colliers ont été utilisés pour gérer le pâturage tournant dynamique. « Certains éleveurs hésitent à adopter cette méthode en raison de la gestion des fils et des clôtures », note Sixtine Fauviot. « Nos essais ont montré que ces colliers apportent un réel confort de travail. Il est possible de gérer les paddocks à distance, bien au chaud depuis son canapé. Cependant, cela ne doit en aucun cas remplacer la présence de l’éleveur, qui doit vérifier quotidiennement que tout se passe bien sur le terrain. » Le dispositif pourrait également servir à valoriser des intercultures, en faisant pâturer des dérobées par exemple. « Mais il est crucial d’informer correctement les voisins et les autorités locales, avec des panneaux explicatifs, pour éviter les malentendus », ajoute la responsable.

Peu d’échappées

Pendant la durée des essais, le personnel de la ferme expérimentale n’a dû gérer qu’une seule fuite de bovins équipés de colliers. « Le système avait sans doute été perturbé par des intempéries », déclare Sixtine Fauviot. « L’incident s’est produit un samedi. La personne d’astreinte, qui habite à 45 minutes, a réussi à ramener les vaches dans leur paddock depuis son Smartphone. Elle a déplacé les clôtures virtuelles pour guider progressivement les animaux vers leur parcelle d’origine. L’opération a duré 45 minutes. » Enfin, les colliers sont restés solidement fixés tout au long de l’expérimentation, et leur batterie, alimentée par des panneaux solaires intégrés, n’a perdu que 2 % de charge après une année complète de pâturage.

Alexis Jamet

Pas encore disponible en France