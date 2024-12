Évolutions réglementaires pour la prochaine campagne

1 – Prairies permanentes et BCAE 1 Les exigences liées aux prairies permanentes (PPH) de la BCAE 1 évoluent. Les ratios de référence, calculés à partir des surfaces en PPH de 2018, ont été ajustés pour refléter la diminution des cheptels. En 2024, cette révision a évité à la Bretagne de passer en régime d’autorisation et de compensation. Pour 2025, le seuil de déclenchement de ce régime est relevé de 2 % à 3 % de baisse, permettant de maintenir cette exemption. Toutefois, une vigilance accrue est nécessaire : un taux élevé de retournement des prairies en 2025 pourrait entraîner un basculement vers des régimes plus restrictifs, jusqu’à l’interdiction et l’obligation de réimplantation si la baisse dépasse 5 %. 3%seuil de déclenchenchement pour la baisse des surfaces en prairies permanentes 2 – Biodiversité et BCAE 8 Les règles sur les éléments de biodiversité évoluent également : • L’obligation de justifier 4 % d’équivalent IAE Infrastructures agro-écologiques (haies, arbres, jachères…) par rapport aux terres arables est définitivement supprimée pour 2025. • Le maintien des haies, bosquets et mares reste obligatoire, ainsi que l’interdiction de taille durant la période de nidification. Les déclarations des jachères de plus de 5 ans sont aussi concernées. En 2025, une jachère de plus de 5 ans peut continuer à être déclarée avec le code JAC et donc en terre arable, si l’exploitant sollicite les éco-régimes, quelle que soit la voie choisie, sous réserve de les déclarer comme IAE et, à condition de respecter une période de 6 mois sans valorisation (entre le 1er mars et le 31 août ou 15 avril au 15 octobre pour les jachères mellifères) ni utilisation de produits phytosanitaires. D’autre part, ces JAC pourront être prises en compte dans les points pour les éco-régimes voie des pratiques si elles sont cochées IAE…