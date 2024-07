Se former et échanger en groupe pour faire évoluer son système

Un des engagements des agriculteurs s’engageant dans un groupe Dephy est de renforcer la connaissance de ce réseau et l’appropriation des résultats qu’il produit auprès du plus grand nombre d’acteurs. C’est ce rôle de communicant qu’a endossé Pierrick Charles, conjoint-collaborateur avec sa femme Véronique, à Hénon (22). « Notre souhait, c’est d’être le plus autonome possible dans la prise de décision des interventions. Cela nécessite de se former, d’échanger avec d’autres agriculteurs et de faire évoluer le système de production », témoigne Pierrick Charles le vendredi 17 mai devant un groupe d’étudiant de BTSA Acse de la Ville Davy à Quessoy.

Avec le temps, peut-être que mon regard a changé…

D’un parcellaire morcelé à 3 blocs groupés

À l’origine, le parcellaire était très mité. En 13 ans, l’exploitation a repris 12 ha, portant la SAU à 84 ha, dont 42 ha (36 ha de pâture) sont accessibles aux 65 VL après un échange parcellaire en 2007, des échanges de propriété en 2015, un aménagement foncier en 2018 et la construction d’un boviduc. Cela a permis aux éleveurs d’axer leur conduite sur l’herbe en doublant la superficie de pâturage. Le système a évolué petit à petit, le temps de tester et de s’approprier des pratiques : mélanger des variétés en blé, limiter les intrants, utiliser de faibles doses d’herbicides, acheter une bineuse et une herse étrille pour le désherbage mécanique du maïs, avant une conversion en bio en 2019. « On aurait dû y passer plus vite », regrette-t-il. La rotation a évolué de prairie/maïs/maïs/blé vers des prairies de 5-6 ans, du colza fourrager, du maïs et du méteil (féverole/triticale).

« En bio, le levier mécanique est important »

« J’avais des problèmes de lychnis, de chénopode, de graminées estivales PSD (Panic-Sétaire-Digitaire) sur maïs, dus à mon assolement maïs/maïs sur les blocs de cultures plus éloignés. Et du mouron sur jeunes prairies. Maintenant, je n’ai plus ces soucis, et peut-être que mon regard a changé… ». Il a adopté ses itinéraires techniques : la rotation, des dates de semis tardives, travail du sol et désherbage mécanique. « Je ne sème mes mélanges céréaliers féverole/triticale qu’après le 20 novembre. Car j’ai remarqué que plus on sème tôt, plus on a des adventices. »

Il gère les rumex avec des déchaumages en période sèche, avant implantation du colza fourrager. « Je fais un passage de Tiller tous les 10 à 15 j après destruction de la prairie jusqu’au semis de colza. De même entre la récolte du meteil avant le resemis de prairies et au printemps avant les semis de maïs (à partir de fin février). En bio, le levier mécanique est important. » J’effectue aussi des désherbages manuels après semis et avant récolte dans la féverole. « Pour éviter sa dissémination, je n’utilise jamais de rotovator. » Il recherche aussi des plantes agressives, couvrant le sol rapidement, en ajoutant par exemple du trèfle violet incarnat à ses mélanges prairiaux (fétuque/RGA/TB géant/TB intermédiaire/TB/TB nain, trèfle violet/pâturin). Carole David

Le partage avec les étudiants sera reconduit