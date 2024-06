Ollande remporte les suffrages

Au Salon de l’agriculture de Loudéac, samedi 1er juin, l’Interdépartemental de la race Normande a rassemblé une cinquantaine d’animaux venus des Côtes d’Armor, du Morbihan et du Finistère. Au centre du ring, le jeune et passionné Hugo Orvain, conseiller en élevage chez Eilyps et fils d’éleveur de la Manche, s’est régalé à « vivre un rêve de gosse » dans le costume de juge. « J’en ai pris plein les yeux tout au long de la matinée », lâchait-il au moment de désigner sa Grande championne. Il a alors désigné Ollande (Losangeles x Incarius), appartenant à l’EARL de Balaren à Trévou-Tréguinec, déjà sacrée en catégorie adulte quelques minutes plus tôt. « C’est la vache la plus accomplie de ce concours. Admirez la façon dont est construit cet animal en pleine force de l’âge : beaucoup de solidité, de profondeur et de puissance dans son corps, un pis très équilibré et haut grâce à de très bonnes attaches… Cette 4e lactation est impressionnante. »

Un animal en pleine force de l’âge

Un pis adapté à tout système de traite

Hugo Orvain a également beaucoup apprécié Palace (Neuville x Blueberry), appartenant à la SCEA de Saint-René à Évran, qui aura brillé chez les Jeunes : cette 2e lactation rapportant les Prix de championnat et de meilleure mamelle de la catégorie en début de rencontre. « C’est une vache pleine de finesse, très harmonieuse dans toutes les parties de son corps. Sans oublier son pis à la fois très tape-à-l’œil et techniquement adapté à tout système de traite. C’est important aujourd’hui. »