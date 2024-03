Pour une coopérative proactive

Les Jeunes Agriculteurs du département ont listé 12 propositions pour illustrer la coopérative idéale, selon le syndicat. Parmi les idées retenues, celle de ne pas cumuler plus de 2 fonctions de président d’organisation professionnelle économique, un arrêt du mandat 2 ans avant l’âge légal de départ en retraite, ou encore une composition du conseil d’administration par au moins 40 % de personnes de moins de 45 ans. Alexandre Castrec, président des JA 29, demande à avoir « une vision claire sur le long terme. Nos coopératives ont besoin de s’adapter, mais les adhérents doivent aussi s’y intéresser, s’en imprégner et s’engager ».

Seul le magasin est le centre du profit

Pour alimenter les échanges sur ce thème, lors de son assemblée générale à Pleyben, le syndicat a invité Gaëtan Chauviré, administrateur Grand Ouest pour l’enseigne de distribution Système U. Le responsable définit la coopérative comme une organisation qui « mutualise les outils et les moyens. Un homme est égal à une voix, il n’y a pas de petits ou de gros magasins, peu importe le chiffre d’affaires. Chez U, seul le magasin doit être le centre du profit ». Une idée qui fait réagir l’assemblée. Un jeune agriculteur aimerait que « dans le milieu agricole, le centre de profit soit l’exploitation ».

Le pire est de ne pas connaître sa filière

L’engagement au sein de la région Bretagne Ouest de Sodiaal a démarré pour Guillaume Bigot, producteur de lait de Briec, « plus vite que prévu. J’ai toujours eu envie de m’investir, une place s’est libérée, je ne regrette pas mon engagement ». Le Finistérien vient de sortir de la dernière promotion de Spotentiel, formation qui aide les jeunes à la prise de parole et de responsabilités.« C’est une formation qui montre que les portes sont ouvrables », décrit-il. Au sujet de l’implication dans les conseils d’administration des différentes instances, « c’est dommage qu’il n’y ait pas plus de jeunes, on a besoin d’échanger pour avancer ». Ivan Leclerc partage ce point de vue, et estime que « pour être intégré dans sa coopérative, il faut s’y intéresser et la connaître. Beaucoup de jeunes ne connaissent pas leurs filières, or il n’y a rien de pire ». Le président de La Coopération Agricole Ouest Pays de la Loire est également vice-président de Terrena. Pour cette coopérative, « nous tenons 600 réunions par an. Dans nos structures, l’adhérent a toujours accès au directeur, chacun a moyen de s’exprimer. Même s’il y a des regroupements, nous avons toujours un ancrage territorial ».

Les adhérents doivent s’imprégner de leur coopérative