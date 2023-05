Pichon se pare de vert

La marque Pichon, qui fait partie du groupe Samson depuis 2019, change de couleur. Les épandeurs d’engrais conservent leur aspect galvanisé mais les éléments rouges seront désormais verts ou noirs. Cependant, les machines peuvent également se décliner en vert. « Les équipements de Samson et de PICHON promeuvent un épandage respectueux de l’environnement, qui favorise l’utilisation de la valeur nutritionnelle des engrais organiques. À travers cette initiative de changement de couleur, nous tenons à mettre en évidence le fait que les équipements proposés par Pichon et Samson témoignent d’une même sensibilité prononcée à l’égard des questions écologiques », annonce Peter Thorn, directeur de marchés pour le groupe.

De plus, les outils d’épandage respectivement disponibles chez chaque entité (injecteurs, incorporateurs, rampes pendillards) sont maintenant disponibles pour les deux marques.