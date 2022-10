Sodiaal : un prix du lait loin d’être à la hauteur

L’annonce du prix du lait d’octobre par Sodiaal vendredi 30 septembre 2022 a été perçue comme un « coup de massue » par la FRSEAO.

À 420 €/1000 litres, le prix est jugé insuffisant face à la hausse des charges. De plus, les producteurs reprochent au conseil d’administration de Sodiaal d’avoir fixé un prix sans tenir compte de la loi Egalim 2. La fédération des syndicats accuse la coopérative d’avoir « balayé d’un revers de main les réunions de producteurs et les interpellations de leurs sociétaires ». Elle demande aux pouvoirs publics de se mobiliser pour faire appliquer et respecter la loi.