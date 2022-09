Pac 2023 : Le plan stratégique de la France finalisé

Après plusieurs mois de négociation en coulisses, la Commission européenne doit annoncer le 31 août l’adoption des sept premiers plans stratégiques nationaux de la future Pac, dont ceux de la France, de l’Espagne et de la Pologne. « De bons plans, poursuivant les objectifs communs de la Pac et adaptés aux caractéristiques spécifiques de leur agriculture », a estimé le 27 août le commissaire européen à l’Agriculture Janusz Wojciechowski.

D’intenses discussions techniques entre les administrations nationales et les services de la Commission pour résoudre les problèmes soulevés dans les lettres d’observations adressées au printemps aux pays qui avaient rendu leurs plans en temps et en heure ont été menées pour aboutir à ce résultat. Elles ont notamment porté sur l’un des points le plus souvent négligés par les Vingt-sept (dont la France) aux yeux de Bruxelles : l’obligation de rotation des cultures. Mais une vingtaine de plans doit encore être définitivement adoptée d’ici la fin de l’année, dont ceux de l’Allemagne et de la Belgique qui ont été transmis tardivement à la Commission européenne. Et il reste également à adopter plusieurs actes délégués et d’exécution précisant les modalités techniques de mise en œuvre de cette Pac qui doit entrer en vigueur le 1er janvier 2023.