Joindre l’Hutile à l’agréable

La moitié des éleveurs participant au concours interrégional brun du Space 2022 étaient bretons.

Présente sur tous les continents, la Brune se caractérise par la richesse de son lait et sa longévité. En France, la race est bien représentée avec environ 16 000 vaches contrôlées dont plus de 3 000 dans le Grand Ouest. Lors du concours interrégional du Space 2022, douze élevages ont participé. Six d’entre eux étaient bretons. L’évènement a été jugé par Emeric Lossli, éleveur de Côte-d’Or en troupeau 100 % brune.

Hutile, vache en 8e lactation appartenant au Gaec la Saudrais (22), s’est distinguée sur le ring. Elle a remporté le premier prix du Championnat adulte ainsi que le statut de Grande championne. « Quand on parle de longévité de la race, cette vache en est la preuve », annonce Emeric Lossli. « Cet animal n’a aucun défaut, la solidité de ses appuis est remarquable ». La Réserve Grande Championne et Championne jeune, Pompeuse, appartient au même élevage. Elle a notamment brillé par « son élégance et la qualité de ses aplombs ».