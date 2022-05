Le monde de l’élevage, acteur sur le climat

Le climat sera un axe central du prochain Space qui proposera des solutions aux visiteurs. Le salon des productions animales se tiendra du mardi 13 au jeudi 15 septembre au parc-expo de Rennes.

Déjà, la sécheresse engendre des difficultés sur la pousse de l’herbe, questionne sur les rendements à venir en céréales… « Les amplitudes liées au changement climatique fragilisent nos métiers. Comment vivre avec et comment diminuer l’impact de l’élevage ? », a déclaré Marcel Denieul, président du Space. C’est un des thèmes qui sera abordé lors du prochain salon des productions animales.

« L’agriculture participera à l’objectif d’atteinte de la neutralité carbone en 2050, fixé par la loi Climat. Au Space, l’Espace pour demain proposera des solutions innovantes et concrètes pour aider les éleveurs à adapter leurs pratiques », expose Marcel Denieul précisant que « diminuer l’impact ne signifie pas supprimer l’élevage. » Il souligne que des progrès ont d’ores et déjà été réalisés, donnant l’exemple de la volaille qui, en 40 ans, a baissé son indice de consommation de moitié. « Plusieurs leviers ont été activés, que l’on retrouve chez les exposants du Space : génétique, nutrition, bâtiment, sanitaire… »

Donner la parole aux jeunes

« Près de 1 100 exposants sont inscrits pour cette édition qui marquera les 35 ans du salon, dont 318 internationaux », note la commissaire générale Anne-Marie Quéméner. Nouveauté cette année, les organisateurs souhaitent donner la parole aux jeunes engagés dans les formations agricoles, « pour qu’ils partagent leurs attentes, leur vision de l’avenir. »

Le salon génétique accueillera 550 bovins issus de 13 races et 200 ovins et caprins. Avant le concours Prim’Holstein Atlantique le jeudi, seront notamment organisés deux challenges nationaux : celui de la Blonde d’Aquitaine le mardi et de la Jersiaise le mercredi avec 64 animaux présents. Les responsables jersiais vont aussi organiser au Space leur Congrès européen et accueillir des membres du bureau mondial de la race.