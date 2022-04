Un système simple et efficace

L’autonomie et la rentabilité du Gaec de Kergoat ont été présentées lors d’une journée technique. Le coût alimentaire très bas et un troupeau en croisement 3 voies sont les grands atouts de la ferme en bio et 100 % herbe. Le système herbager du Gaec de Kergoat, à Spézet (29), permet au troupeau de 89…